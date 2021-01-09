Народная артистка РФ Лия Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом, сообщил «Интерфаксу» представитель актрисы. «Она госпитализирована с коронавирусом, чувствует себя нормально», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что Ахеджакова находится в одной из столичных больниц в обычной палате.