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14:34, 09 января 2021

Лия Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом, сообщил «Интерфаксу» представитель актрисы. «Она госпитализирована с коронавирусом, чувствует себя нормально», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что Ахеджакова находится в одной из столичных больниц в обычной палате.



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