Канцлер Германии Ангела Меркель считает ближайшие недели самыми сложными с начала пандемии

Главной задачей правительства она назвала снижение числа заражений до того уровня, который был летом и осенью прошлого года. Меркель рассчитывает, что победить инфекцию получится после начала вакцинации. Глава правительства призвала немцев сократить личные контакты и соблюдать правила, необходимые для предотвращения дальнейшего распространения инфекции. Обще число случаев заражения коронавирусом в Германии приближается к двум миллионам
2021-01-09T14:34:01+03:00
2021-01-09T14:34:01+03:00
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14:34, 09 января 2021
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