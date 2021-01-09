Канцлер Германии Ангела Меркель считает ближайшие недели самыми сложными с начала пандемии

Главной задачей правительства она назвала снижение числа заражений до того уровня, который был летом и осенью прошлого года. Меркель рассчитывает, что победить инфекцию получится после начала вакцинации. Глава правительства призвала немцев сократить личные контакты и соблюдать правила, необходимые для предотвращения дальнейшего распространения инфекции. Обще число случаев заражения коронавирусом в Германии приближается к двум миллионам