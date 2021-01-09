Белорусский фильм «Уроки фарси» лишили права участвовать в борьбе за премию «Оскар»

Военная драма Вадима Перельмана не соответствует правилам американской киноакадемии, пишет американское издание Variety. Создатели картины не смогли подтвердить, что большая части творческой группы ленты являются гражданами Белоруссии. «Уроки фарси» — совместный проект белорусских кинематографистов с Россией и Германией. Он рассказывает о бельгийском еврее, который попал в концлагерь и, чтобы выжить, вынужден выдавать себя за перса. Мировая премьера прошла на Берлинском кинофестивале.
2021-01-09T14:07:33+03:00
2021-01-09T14:07:33+03:00
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14:07, 09 января 2021
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