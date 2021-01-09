Демократы в американском Конгрессе намерен объявить импичмент действующему президенту страны Дональду Трампу

Спикер нижней палаты Нэнси Пелоси дала соответствующее поручение комитету по регламенту, передает агентство Reuters. Группа законодателей от демократической партии намерена в понедельник вынести на рассмотрение нижней палаты статьи для импичмента. Как передает телеканал NBC, нынешнего хозяина Белого дома хотят обвинить в «подстрекательстве к мятежу».

Американист Владимир Сухой сказал «Эху Москвы», что подобная затея за 10 дней до окончания срока Трампа он считает невыполнимой. По мнению Владимира Сухого, если импичмент всё-таки последует, то Трамп не сможет переизбираться в 2024 году.