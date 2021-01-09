Сильный пожар вспыхнул в центре Петербурга

Спасатели говорят, что уже смогли остановить распространение огня. Горит полузаброшенное здание, дым видят жители центра.

Информации о пострадавших в пожаре на данный момент нет. Однако, судя по фото и видео, которые петербуржцы выложили в соцсети, пожар был весьма серьезным. Старое здание полыхало практически целиком, а пламя вырывалось наружу. При этом, как сообщали очевидцы, в какой-то момент дым практически исчез. Однако вскоре пожар разгорелся с новой силой. Причиной возгорания, по информации МЧС, стал разлив топлива во время заправки модульной котельной. Всего в тушении принимают участие двадцать семь человек. Отмечу, что здание, где произошёл пожар считается частично заброшенным. Также добавлю, что местные жители слышали перед пожаром хлопок похожий на взрыв.

Улицы в районе горящего здания перекрыты.