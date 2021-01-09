Пассажирский самолет пропал в Индонезии

Связь с лайнером компании Sriwijaya Air оборвалась через несколько минут после его вылета из аэропорта столицы страны Джакарты и находился над морем. Как передает агентство Reuters, перед тем, как прекратилась связь, самолет начал резко снижаться. На борту «Boeing 737-500» находились, по предварительным данным, более 50 человек. Представители компании говорят, что собирают подробную информацию о полете, прежде чем смогут сделать какое-либо заявление.

