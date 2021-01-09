Светов: Блокировка «Твиттера» Трампа является следствием картельного сговора ряда крупных компаний с правящей партией

Блокировка аккаунта президента Дональда Трампа в «Твиттере» является следствием картельного сговора ряда крупных частных компаний с правящей партией США. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член этического комитета Либертарианской партии России, председатель движения «Гражданское общество» Михаил Светов.

«То, что произошло сегодня, это не блокировка Трампа в «Твиттере», это блокировка людей определенных взглядов практически во всех социальных сетях, которые сегодня существуют в Соединенных Штатах. Трампу заблокировали даже почтовую рассылку сторонникам, чтобы он не мог с ними выйти на связь. Речь идет о том, что произошел буквально картельный сговор с одной из правящих партий США, для того чтобы человек, который только что собрал половину голосов американских избирателей, не мог выходить на связь со своими избирателями. Это не решение какой-то одной компании», — сказал он.

М.Светов добавил, что данный прецедент будет использован в будущем и в России для блокировки несогласных голосов.