Страны с низким доходом столкнулись с нехваткой вакцины от коронавируса, сказали в ВОЗ. Подавляющее большинство доз купили государства высоким и средним уровнем дохода. Кампания по вакцинации началась более чем в 40 странах. В руководстве международной структуры призвали решить проблему с доступностью препарата через различные программы помощи.
2021-01-09T13:36:41+03:00
2021-01-09T13:45:08+03:00
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13:36, 09 января 2021
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