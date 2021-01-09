Страны с низким доходом столкнулись с нехваткой вакцины от коронавируса, сказали в ВОЗ. Подавляющее большинство доз купили государства высоким и средним уровнем дохода. Кампания по вакцинации началась более чем в 40 странах. В руководстве международной структуры призвали решить проблему с доступностью препарата через различные программы помощи.