Власти Китая и ВОЗ пока еще обсуждают сроки визита международных экспертов

Власти Китая и Всемирная организация здравоохранения пока еще обсуждают сроки визита международных экспертов. Они должны найти источники происхождения коронавируса. В Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, то сформировали свою группу экспертов. Они присоединятся к делегации ВОЗ. Ранее руководство международной организации рассказало, что китайские власти не выдают разрешение на визит международной научной группы. По официальной версии Пекина, распространение коронавируса началось с рынка в городе Ухань, где торговали в том числе летучими мышами. Однако возникали подозрения о лабораторном происхождении инфекции.
2021-01-09T13:36:23+03:00
2021-01-09T13:47:00+03:00
https://echo.msk.ru/news/2771158-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3378920.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:36, 09 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Поджог Рейхстага» – 2021 «Штурм Капитолия» напоминает: по примененному методу – так называемый «штурм Дома Правительства» в Минске, провокацию спецслужб, использованную Лукашенко для разгрома беларусской оппозиции, а по реализуемому замыслу – «поджог Рейхстага», использованный Гитлером для установления в Германии нацистской диктатуры…