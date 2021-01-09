Власти Китая и ВОЗ пока еще обсуждают сроки визита международных экспертов

Власти Китая и Всемирная организация здравоохранения пока еще обсуждают сроки визита международных экспертов. Они должны найти источники происхождения коронавируса. В Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, то сформировали свою группу экспертов. Они присоединятся к делегации ВОЗ. Ранее руководство международной организации рассказало, что китайские власти не выдают разрешение на визит международной научной группы. По официальной версии Пекина, распространение коронавируса началось с рынка в городе Ухань, где торговали в том числе летучими мышами. Однако возникали подозрения о лабораторном происхождении инфекции.