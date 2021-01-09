Сенат Конгресса США может рассмотреть вопрос об импичменте Дональда Трампа уже после окончания его президентского срока. Газета Washington Post пишет со ссылкой на меморандум республиканского большинства в верхней палате, что Сенат не будет собираться для обсуждения каких-либо серьезных вопросов, требующих голосования, до 19 января. Сделать это раньше можно будет только с согласия всех 100 сенаторов. Ранее спикер Палаты представителей Конгресса демократка Нэнси Пелоси дала указание комитету по регламенту быть готовым к началу импичмента Трампа.
Группа законодателей от Демократической партии намерена 11 января вынести этот вопрос на рассмотрение нижней палаты.
Сенат Конгресса США может рассмотреть вопрос об импичменте Трампа уже после окончания его президентского срока
Сенат Конгресса США может рассмотреть вопрос об импичменте Дональда Трампа уже после окончания его президентского срока. Газета Washington Post пишет со ссылкой на меморандум республиканского большинства в верхней палате, что Сенат не будет собираться для обсуждения каких-либо серьезных вопросов, требующих голосования, до 19 января. Сделать это раньше можно будет только с согласия всех 100 сенаторов. Ранее спикер Палаты представителей Конгресса демократка Нэнси Пелоси дала указание комитету по регламенту быть готовым к началу импичмента Трампа.