Локальные акции протеста оппозиции проходят в различных районах Минска

Как пишет интернет-издание Onliner, люди вышли на небольшие по численности районные и дворовые марши. О задержаниях пока не сообщается. Акции протеста не прекращаются в Белоруссии со дня президентских выборов 9 августа. Оппозиция требует отставки президента Александра Лукашенко, а также нового голосования.

