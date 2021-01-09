Дизельное топливо разлилось и загорелось в здании в Василеостровском районе в СПб при заправке модульной котельной

ЧП в Санкт-Петербурге. Дизельное топливо разлилось и загорелось в здании в Василеостровском районе при заправке модульной котельной, передает агентство ТАСС. Площадь пожара составила 80 кв. метров. Сообщения о пострадавших пока не поступали.

