Горняков эвакуируют из шахты «Шерегешская» в Кемеровской области

По предварительным данным, там вспыхнул пожар во время сварочных работ. Открытого огня не было, передает агентство ТАСС, но по регламенту люди должны были покинуть забой. На поверхность поднялись около 200 шахтеров. В прокуратуре говорят, что пострадавших нет. Проводится проветривание шахты.