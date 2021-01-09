Сильный снегопад обрушился на Испанию

Закрыт аэропорт Мадрида, сотни рейсов отменены. Метеорологи говорят, что такой непогоды не было почти 15 лет. Зато местные жители обрадовались снегу. В некоторых регионах Испании объявлен самый высокий уровень погодной опасности. По стране перекрыты многие дороги, коге-где прервано железнодорожное сообщение.