Сильный снегопад обрушился на Испанию

Закрыт аэропорт Мадрида, сотни рейсов отменены. Метеорологи говорят, что такой непогоды не было почти 15 лет. Зато местные жители обрадовались снегу. В некоторых регионах Испании объявлен самый высокий уровень погодной опасности. По стране перекрыты многие дороги, коге-где прервано железнодорожное сообщение.
2021-01-09T13:11:36+03:00
2021-01-09T13:11:36+03:00
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13:11, 09 января 2021
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