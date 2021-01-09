В Лондоне объявлен режим ЧС из-за переполненных больниц

Об этом рассказал мэр британской столицы Садик Хан. Сейчас в больницах Лондона лечатся на треть больше пациентов, чем во время пика пандемии в апреле прошлого года, отметил Садик Хан.
2021-01-09T13:11:11+03:00
2021-01-09T13:11:11+03:00
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13:11, 09 января 2021
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