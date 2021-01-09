В Мурманской области прокуратура проверит информацию о больших очередях в аэропортах

Вчера на них жаловались пассажиры.

Транспортная прокуратура намерена дать принципиальную оценку работе сотрудников аэропорта «Мурманск», чьи действия или бездействие могли привести к массовому скоплению людей перед вылетом. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

О проблемах в аэропорту стало известно вчера. Пассажиры стали публиковать фотографии с переполненным залом вылета и большими очередями. Некоторые очевидцы отмечали, что очереди были и на вход, и на регистрацию, а в зоне досмотра людей с нескольких рейсов досматривал один сотрудник.

На этой неделе «Новая газета» писала, что в Мурманской области, несмотря на пандемию, в эти дни наблюдается наплыв туристов. Местный аэропорт, в котором недавно открыли второй терминал, принимает в том числе и чартеры из Китая. Издание отмечает, что в городе при этом для посетителей открыли «почти всё» — то есть там в новогодние праздники проводятся выставки и ярмарки, а также открыты, например, кинотеатры и филармония.

О переполненных залах вылета вчера писали и пассажиры сочинского аэропорта. Они также отмечали, что большинство людей в очередях не соблюдали режим обязательного ношения масок и социальную дистанцию.

О каких-либо проверках государственные ведомства Краснодарского края еще не объявляли.