Траур по погибшим под лавиной объявлен в Норильске 10 января

Траур по погибшим при сходе лавины возле горнолыжного курорта в Норильске объявлен 10 января. Об этом сообщила в субботу пресс-служба городской администрации.

Лавина сошла на туристическую базу в Норильске. Погибли три человека. Поисковые работы к этому часу завершены, до этого сотрудники МЧС работали в сложных условиях, подчеркнул глава краевого управления ведомства Игорь Лисин. Несмотря на сложность работ, добавил Лисин, одного человека удалось найти живым.

Возбуждено уголовное дело, рассказала представитель местного управления СК Ольга Шаманская. Шаманская добавила, что следователи допрашивают свидетелей и очевидцев. По данным агентства «Интерфакс», горнолыжный курорт, где сошла лавина, управляется группой из 13 юридических лиц.