Действующего президента США Дональда Трампа окончательно заблокировали во всех крупнейших социальных сетях. Последним стал Twitter – эту платформу уходящий лидер Соединенных Штатов использовал как площадку для заявлений, у него было около 80 миллионов подписчиков.

У Дональда Трампа и компании Twitter давно сложились непростые отношения – президент угрожал закрыть соцсеть, обвинял ее в цензуре. Его посты во время предвыборной кампании помечали как спорные, вводящие в заблуждение или нарушающие правила социальной сети. Противостояние обострилось, когда в Вашингтоне начались беспорядки и сторонники Трампа после его призыва идти к Конгрессу штурмовали Капитолий. Тогда Twitter заблокировал несколько сообщений президента и заморозил его аккаунт на 12 часов. Почти так же отреагировали и другие соцсети – глава Facebook Марк Цукерберг объявил о закрытии Трампу доступа к его страницам до инаугурации избранного президента Джо Байдена, чтобы не дать политику спровоцировать новые беспорядки и сорвать мирную передачу власти. В Twitter, как и обещали, аккаунт Трампа разблокировали, но ненадолго. В компании посчитали, что два его новых сообщения в соцсети могут быть расценены как призыв к насилию. Например, пост о том, что он не будет лично присутствовать на инаугурации Байдена может быть намеком сторонникам, планирующим помешать церемонии. В Twitter решили навсегда заблокировать Трампа и пообещали, что любые его попытки обойти ограничения будут пресекаться. Так, например, соцсеть уже удалил заявление политика, которое он опубликовал в официальном аккаунте президента США. В сообщении говорилось, что Трамп не даст заставить себя замолчать. Издание Politico со ссылкой на источник пишет, что президент, узнав о бессрочной блокировке, «потерял контроль над собой». Он прилагает все усилия, чтобы понять, что можно с этим сделать.

Соперница Трампа на прошлых выборах Хиллари Клинтон пошутила по этому поводу, ответив на свой пост в Twitter от 2016 года. Тогда она предложила политику удалить свой аккаунт, а теперь отметила, что этот пункт выполнен.

После блокировки аккаунта Трампа акции компании Twitter упали на несколько процентов.

Правомерность блокировки аккаунта президента Дональда Трампа в «Твиттере» без решения суда не вызывает сомнений. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» общественный деятель Сергей Давидис. «Трамп имеет возможность в суде добиваться отмены этих решений. Тем не менее, две недели, которые остаются у него в качестве президента, он будет лишен инструмента, использование которого, как полагают социальные сети, может привести к еще более драматическим последствиям, чем 6 января. В этой ситуации они проявили свою гражданскую ответственность. Детская порнография и призывы к терроризму неизбежно подлежат ограничению даже без судебного решения. Сам принцип возможности блокировки общественно опасной информации не вызывает сомнения. Не во всех ситуациях можно и нужно дожидаться решения суда, важно чтобы постфактум этот запрет мог быть оспорен в суде», — сказал он.



Твиттер мстит Дональду Трампу, считает главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

В последней перед блокировкой твиттера записи Трамп объявлял, что не будет присутствовать на инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена. В свою очередь победитель президентских выборов такое решение соперника и действующего президента только приветствовал: «Вот чего я с нетерпением жду, так это когда он уйдет из офиса. Мне сказали, что он дал понять, что не собирается появляться на инаугурации. Одна из немногих вещей, о которых у нас с ним единое мнение. Хорошо, что он не появится». Байден добавил, что Трамп поставил страну в затруднительное положение и не годится для работы на своем посту.