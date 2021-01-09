Дмитрий Гудков: Россиянам следовало бы уделять больше внимания делам политзаключенных в России, чем блокировке Трампа

Россиянам следовало бы уделять больше внимания делам политических заключенных в собственной стране, чем новости о блокировке президента Дональда Трампа в «Твиттере». Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политик Дмитрий Гудков.

«Меня несколько удивляет, что для русского человека нет проблемы важнее бодания Трампа с «Твиттером». Они там все-таки без нас справятся, а у нас, например, в понедельник судят Азата Мифтахова, аспиранта, который якобы разбил когда-то окно в офисе «Единой России». Он уже два года сидит в СИЗО, при этом никаких доказательств нет. Если бы делу Мифтахова в России уделяли хотя бы один процент внимания, которое тратится у нас на Трампа, то и дела бы не было. Тут речь идет не про бан в «Твиттере», а о заключении под стражу, пытках, колонии. Дело аспиранта-математика и других политзаключенных для нас важнее, потому что в итоге выливаются не только в цензуру, но и ущемление всех свобод в нашей стране», – сказал он. Д.Гудков при этом подчеркнул, что блокировка аккаунта в соцсети – это вид цензуры. Политик выразил опасение, что данный прецедент может повториться в будущем в российских реалиях с большим масштабом.