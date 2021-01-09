Владимир Сухой: Процедура импичмента Трампа вряд ли будет запущена за 10 дней до окончания его президентского срока

Процедура импичмента Дональда Трампа вряд ли будет запущена за 10 дней до окончания его президентского срока. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист-международник, американист Владимир Сухой.

«Идея кажется заманчивой, но маловыполнимой, потому что это сложная процедура. Она могла бы упасть на благодатную почву, но, наверное, это все-таки нереально за 10 дней до окончания президентского срока, когда Трамп должен уйти. Думаю, что все-таки это эмоциональный всплеск со стороны демократов, скорее всего, это закончится просто разговорами. Слишком мало времени и слишком много других задач стоит перед страной, чтобы разбираться с Дональдом Трампом», — сказал он.

В.Сухой отметил, что импичмент будет означать конец политической карьеры для Дональда Трампа, в частности, невозможность баллотироваться в президенты в будущем.

Демократы в Конгрессе США требуют импичмента Дональда Трампа. Члены юридического комитета Палаты представителей призывают вице-президента Майка Пенса отстранить главу Белого дома от должности. По их словам, президент Д.Трамп «показал, что он не в здравом уме» и не в состоянии принять поражение на президентских выборах.

Ранее члены палаты представителей США от демократической партии представили проект резолюции о запуске процедуры импичмента действующего президента-республиканца, обвинив его в «подстрекательстве к мятежу».