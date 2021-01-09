Транспортная прокуратура начала проверку после сообщений о скоплении людей в аэропорту Мурманска

Накануне местная пресса написала, что очереди образовались из желающих улететь из региона. Они появились на входе в аэропорт, досмотр пассажиров осуществлял только один человек. Ранее сообщалось о наплыве отдыхающих в регион, поскольку европейские горнолыжные курорты закрыты для россиян. Также очевидцы рассказали об огромных очередях на входе и внутри аэропорта Сочи.