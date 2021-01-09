Министерство юстиции США не ожидает предъявления обвинений Трампу из-за действий его сторонников

Министерство юстиции США не ожидает предъявления обвинений президенту страны Дональду Трампу из-за действий его сторонников. Пока, по словам представителя ведомства, по следам событий в Конгрессе никого не обвинили в подстрекательстве к беспорядкам или мятеже, передает телеканал CNBC. Сейчас министерство расследует только те нарушения, которые могли быть допущены непосредственно при самом захвате здания. Всего после беспорядков в Вашингтоне власти предъявили 55 обвинений в незаконном проникновении и нападении. О том, что нынешний хозяин Белого дома может стать обвиняемым по делу о столкновениях в Капитолии, сказал и.о. прокурора столичного округа Колумбия Майкл Шервин.