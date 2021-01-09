Министерство юстиции США не ожидает предъявления обвинений Трампу из-за действий его сторонников

Министерство юстиции США не ожидает предъявления обвинений президенту страны Дональду Трампу из-за действий его сторонников. Пока, по словам представителя ведомства, по следам событий в Конгрессе никого не обвинили в подстрекательстве к беспорядкам или мятеже, передает телеканал CNBC. Сейчас министерство расследует только те нарушения, которые могли быть допущены непосредственно при самом захвате здания. Всего после беспорядков в Вашингтоне власти предъявили 55 обвинений в незаконном проникновении и нападении. О том, что нынешний хозяин Белого дома может стать обвиняемым по делу о столкновениях в Капитолии, сказал и.о. прокурора столичного округа Колумбия Майкл Шервин.
2021-01-09T12:36:19+03:00
2021-01-09T12:41:06+03:00
https://echo.msk.ru/news/2771132-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3378888.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:36, 09 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Поджог Рейхстага» – 2021 «Штурм Капитолия» напоминает: по примененному методу – так называемый «штурм Дома Правительства» в Минске, провокацию спецслужб, использованную Лукашенко для разгрома беларусской оппозиции, а по реализуемому замыслу – «поджог Рейхстага», использованный Гитлером для установления в Германии нацистской диктатуры…