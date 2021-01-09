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12:35, 09 января 2021

Американские сервисы начали блокировать страницы сторонников действующего президента Дональда Трампа

Помимо Twitter к этой практике стали прибегать Google, YouTube и еще ряд ресурсов. В частности, закрыта учетная запись в твиттере бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна и юриста его избирательной кампании Сидни Пауэлл. Google удалил из своего магазина приложение социальной сети Parler, которую используют сторонники действующего президента. Некоторые из них, по данным телеканала CNBC, публиковали призывы принести оружие на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена. YouTube, по некоторым данным, удалил канал бывшего помощника Трампа Стива Бэннона.



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