Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате схода лавины в Норильске

Несколько пострадали. Стихия обрушилась на туристическую базу. К этому часу, как говорят в местном управлении МЧС, поисковые работы уже завершены. Управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности и привели к гибели людей.