Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате схода лавины в Норильске

Несколько пострадали. Стихия обрушилась на туристическую базу. К этому часу, как говорят в местном управлении МЧС, поисковые работы уже завершены. Управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности и привели к гибели людей.
2021-01-09T12:35:30+03:00
2021-01-09T12:44:00+03:00
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12:35, 09 января 2021
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