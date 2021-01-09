Взрыв газа произошел в жилом доме на северо-западе Крыма

Спасатели достали из-под завалов трех пострадавших. В основном они получили ожоги тела, передает агентство ТАСС. Частный дом, где произошло ЧП, частично разрушен. На месте работают специалисты МЧС, причины взрыва пока не известны.
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Спасатели достали из-под завалов трех пострадавших. В основном они получили ожоги тела, передает агентство ТАСС. Частный дом, где произошло ЧП, частично разрушен. На месте работают специалисты МЧС, причины взрыва пока не известны.
«Поджог Рейхстага» – 2021 «Штурм Капитолия» напоминает: по примененному методу – так называемый «штурм Дома Правительства» в Минске, провокацию спецслужб, использованную Лукашенко для разгрома беларусской оппозиции, а по реализуемому замыслу – «поджог Рейхстага», использованный Гитлером для установления в Германии нацистской диктатуры…