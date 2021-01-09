Личную страницу президента США Дональда Трампа на сервисе Твиттер заблокировали окончательно

Администрация ресурса опасается, что новые записи действующего главы государства спровоцируют насилие. Сам Трамп воспользовался официальным твиттером президента, где написал, что его не заставят замолчать. Но эту запись администрация сети также удалила.

Блокировка аккаунта президента Дональда Трампа в «Твиттере» является актом цензуры и противоречит духу Конституции США. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Центра изучения новых коммуникаций Станислав Апетьян. «Конечно же, это акт цензуры, и неважно, что ее источником является не государство, а крупная частная компания. Никогда ранее частные компании не позволяли себе в такой степени быть участниками политики как в случае с блокировкой Трампа. Это чрезвычайно важное явление, у которого будут долговременные последствия. С точки зрения буквы американского закона, «Твиттер» ничего не нарушил, он имеет право блокировать пользователей, но здесь есть нарушение духа Конституции США», — сказал он. С.Апетьян предположил, что в течение последующих десяти лет государство повсеместно будет забирать право цензуры у частных компаний в свою пользу.

Ранее Трампа заблокировали в Facebook и Instagram.