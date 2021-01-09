В России третий день подряд выявляется менее 24 тысяч новых заболевших коронавирусом в сутки

23309 человек за последний день получили положительный тест на коронавирус. Выписывается после лечения примерно столько же, сколько и заболевает. В последние сутки новые случаи заражения есть почти во всех регионах, исключением вновь стала Чукотка, где не зафиксированного ни одного инфицированного. Регионом с наибольшим суточным приростом вновь стала Москва. Здесь около 5 тысяч заболевших, столько же было накануне. В Санкт-Петербурге 3 тысячи, в Московской области, она третьем месте, почти 1200. Всего за все время эпидемии заразились уже почти 3 миллиона 380 тысяч человек. Если верить данным оперативного штаба, летальных исходов более 60 тысяч. Почти 500 человек скончались за последние сутки. Активных случаев, то есть тех, кто болеет прямо сейчас, более 560 тысяч.

Россия по-прежнему на 4 месте в мире по общему количеству инфицированных. Ее опережают Бразилия, Индия, Соединенные Штаты на первом месте