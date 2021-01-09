В московском регионе за время новогодних каникул резко выросли продажи лыж, коньков и клюшек

По данным газеты РБК, в некоторых случаях объем продаж увеличился в четыре раза по сравнению с прошлым годом. В целом по России за новогодние каникулы продажи лыж и коньков выросли втрое. Агентство ТАС передает, что также выросли продажи валенок, пуховых платков и шуб. По объемам и динамике продаж в этом году лидируют шубы из искусственного меха.
2021-01-09T11:34:50+03:00
2021-01-09T11:45:35+03:00
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11:34, 09 января 2021
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