В московском регионе за время новогодних каникул резко выросли продажи лыж, коньков и клюшек

По данным газеты РБК, в некоторых случаях объем продаж увеличился в четыре раза по сравнению с прошлым годом. В целом по России за новогодние каникулы продажи лыж и коньков выросли втрое. Агентство ТАС передает, что также выросли продажи валенок, пуховых платков и шуб. По объемам и динамике продаж в этом году лидируют шубы из искусственного меха.