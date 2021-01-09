Дуров: Интернет-сервис WhatsApp теряет аудиторию

Интернет-сервис WhatsApp теряет аудиторию, утверждает основатель его конкурента, мессенджера Telegram Павел Дуров. Причиной активного оттока, по его словам, стало недавнее изменение правил работы с личными данными. Теперь сведения о пользователях сервиса сообщений будут передавать администрации социальной сети Facebook. Дуров обвинил компанию WhatsApp в использовании в конкурентной борьбе методов так называемого «скрытого маркетинга». По его данным, редакторы интернет-энциклопедии Wikipedia обнаружили ряд публикаций предвзятой информации в статье о сервисе и ряд неточных публикаций о Telegram. Ресурс Дурова насчитывает около 500 млн пользователей, у Whatsapp их было около 2 млрд.
2021-01-09T11:34:01+03:00
2021-01-09T11:49:49+03:00
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11:34, 09 января 2021
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