Дуров: Интернет-сервис WhatsApp теряет аудиторию

Интернет-сервис WhatsApp теряет аудиторию, утверждает основатель его конкурента, мессенджера Telegram Павел Дуров. Причиной активного оттока, по его словам, стало недавнее изменение правил работы с личными данными. Теперь сведения о пользователях сервиса сообщений будут передавать администрации социальной сети Facebook. Дуров обвинил компанию WhatsApp в использовании в конкурентной борьбе методов так называемого «скрытого маркетинга». По его данным, редакторы интернет-энциклопедии Wikipedia обнаружили ряд публикаций предвзятой информации в статье о сервисе и ряд неточных публикаций о Telegram. Ресурс Дурова насчитывает около 500 млн пользователей, у Whatsapp их было около 2 млрд.