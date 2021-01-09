В московской больнице от коронавируса скончался первый замгубернатора Ханты-Мансийского автономного округа

Геннадий Бухтин был экстренно госпитализирован в одну из столичных клиник еще в начале декабря. Ему было 60 лет. В правительстве Югры он курировал департамент госимущества, госзаказа, департамент труда и занятости, экономики и финансов.
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Геннадий Бухтин был экстренно госпитализирован в одну из столичных клиник еще в начале декабря. Ему было 60 лет. В правительстве Югры он курировал департамент госимущества, госзаказа, департамент труда и занятости, экономики и финансов.