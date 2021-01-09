Байден поприветствовал нежелание Трампа присутствовать на церемонии инаугурации нового главы государства

Избранный президент США Джозеф Байден поприветствовал нежелание Дональда Трампа присутствовать на церемонии инаугурации нового главы государства: «Вот чего я с нетерпением жду, так это когда он уйдет из офиса. Мне сказали, что он дал понять, что не собирается появляться на инаугурации. Одна из немногих вещей, о которых у нас с ним единое мнение. Хорошо, что он не появится». Байден добавил, что Трамп поставил страну в затруднительное положение и не годится для работы на своем посту.
2021-01-09T11:06:30+03:00
2021-01-09T11:25:01+03:00
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11:06, 09 января 2021
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