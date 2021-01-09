Следователи ужесточили статью по уголовному делу о сходе лавины на турбазу в Норильске

Теперь расследование ведется по статье об оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности и привели к гибели людей, говорят в местном управлении СК. О начале расследования рассказала представитель регионального отделения ведомства Ольга Шаманская. Шаманская добавила, что следователи допрашивают свидетелей и очевидцев. В управлении МЧС по Красноярскому краю этим утром объявили, что работы на месте ЧП завершены. Под удар лавины попали несколько гостевых домов, толщина снежного покрова составила 3 метра.