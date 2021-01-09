В Индии пожар в больнице привёл к гибели десяти младенцев

Пожар начался в родильном отделении одной из больниц штата Махараштра в центральной части страны в районе двух часов ночи. Как пишет британская газета Guardian, из семнадцати новорождённых медсёстры успели вынести из помещения только семерых. Остальные задохнулись или отравились угарным газом. Погибшие были в возрасте от нескольких дней до трёх месяцев.

Приехавшие пожарные не позволили огню распространиться на другие отделения больницы. Из-за чего произошла трагедия – пока не известно. По предварительным данным, в помещении, где держали младенцев, могло произойти короткое замыкание в электросети.

В последний раз на территории Индии пожар в госпитале произошел в августе этого года. В результате тех событий скончались восемь пациентов с коронавирусом. Это в свою очередь привело к многочисленным проверкам в больницах и к тому, что вопрос о безопасности в медицинских учреждениях обсуждали на уровне Верховного суда.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал произошедшее душераздирающей трагедией, в которой были потеряны драгоценные жизни.