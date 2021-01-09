Суточный прирост новых случаев коронавируса в России уже седьмой день подряд держится ниже 24 тысяч

Согласно статистике оперативного штаба, за минувшие сутки было зарегистрировано 23 309 инфицированных. Это минимальное значение с 18 ноября. Из-за коронавируса скончались 470 человек. Общее число заболевших приближается к 3 млн. 400 тысяч