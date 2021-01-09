Суточный прирост новых случаев коронавируса в России уже седьмой день подряд держится ниже 24 тысяч

Согласно статистике оперативного штаба, за минувшие сутки было зарегистрировано 23 309 инфицированных. Это минимальное значение с 18 ноября. Из-за коронавируса скончались 470 человек. Общее число заболевших приближается к 3 млн. 400 тысяч
2021-01-09T11:02:54+03:00
2021-01-09T11:31:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:02, 09 января 2021
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