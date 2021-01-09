Природный пожар вспыхнул в районе аэропорта Сочи

По данным управления МЧС по Краснодарскому краю, на склоне горы вблизи воздушной гавани загорелась сухая трава и мусор. Сейчас огонь полыхает на площади 400 квадратных метров. С начала года в районе Сочи произошло уже несколько лесных пожаров. МЧС позже отчитывалось об успешной ликвидации. Власти говорят, что в некоторых случаях причиной возгораний стали фейерверки, которые запускали отдыхающие.
2021-01-09T10:33:51+03:00
2021-01-09T10:37:29+03:00
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10:33, 09 января 2021
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