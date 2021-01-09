В отставку подал помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд

Как пишет газета Washington Post, в качестве одной из основных причин своего ухода дипломат назвал несогласие с действиями нынешней администрации в связи с недавними беспорядками в Вашингтоне. По словам Форда, некоторые из чиновников готовы смотреть сквозь пальцы на мятеж против страны, конституцию которой он поклялся поддерживать и защищать. Ранее в знак протеста против случившегося ряд чиновников нынешней американской администрации подали в отставку. Среди них в том числе министры транспорта и образования.

