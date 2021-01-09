Российское правительство утвердило новый размер прожиточного минимума

Он составляет 11 тыс. 653 рублей. В кабинете министров напомнили, что теперь этот показатель устанавливается сразу на весь год, а не на квартал, как это было раньше. Если прежде сумму рассчитывали исходя из стоимости продуктов в потребительской корзине, то теперь она зависит от среднедушевого дохода по стране. Прожиточный минимум используется для расчета государственной помощи гражданам и пособий на детей.
2021-01-09T10:32:50+03:00
2021-01-09T10:39:29+03:00
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10:32, 09 января 2021
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