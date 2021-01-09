Российское правительство утвердило новый размер прожиточного минимума

Он составляет 11 тыс. 653 рублей. В кабинете министров напомнили, что теперь этот показатель устанавливается сразу на весь год, а не на квартал, как это было раньше. Если прежде сумму рассчитывали исходя из стоимости продуктов в потребительской корзине, то теперь она зависит от среднедушевого дохода по стране. Прожиточный минимум используется для расчета государственной помощи гражданам и пособий на детей.