Сразу две префектуры Японии самостоятельно объявили режим чрезвычайной ситуации

Это связано с распространением коронавируса. Власти обоих регионах говорят, что у них наблюдается взрывное распространение заболевания. Одна префектура, Гифу, расположена в центральной части страны, другая, Миядзаки, на юго-востоке. Власти этих регионов призывают жителей не выходить на улицу без необходимости, по возможности перейти на удаленную работу, не выезжать за пределы префектуры, отказаться от встреч с большим количеством участников, включая вечеринки с друзьями, передает агентство РИА Новости.

Тем временем еще три префектуры просят правительство ввести режим чрезвычайной ситуации на их территории из-за масштабного распространения инфекции. До этого кабинет министров объявил режим ЧС в столичной зоне Большого Токио.