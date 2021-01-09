Аэропорты Сочи и Мурманска не справляются с наплывом туристов, возвращающихся домой после праздников – там скопились огромные очереди. На ситуацию в воздушных гаванях люди жалуются в соцсетях.

Очереди в Сочи не только на подъемники, шутит пользователь Twitter, выложивший фотографию столпотворения на входе в аэропорт города.

«Нереально безумные, километровые очереди к стойкам регистрации!», — пишет в своем Instagram один из возвращающихся домой туристов, сопровождая пост фотографией из заполненной людьми просторной зоны регистрации. Судя по снимкам, о социальной дистанции речи не идет. Не соблюдаются и другие правила — по свидетельствам очевидцев, маски есть лишь у половины пассажиров, перчаток нет ни у кого. Издание «Фонтанка» со ссылкой на данные онлайн табло аэропорта за вчерашний вечер пишет, что многие рейсы были задержаны, некоторые на час, другие – на несколько часов. Под конец новогодних каникул не справляется с потоком туристов и аэропорт Мурманска. Здесь очереди на вход и на регистрацию, а также в зоне досмотра, где, как отмечают очевидцы, пассажиров с нескольких рейсов досматривает 1 сотрудник.

Местные жители в соцсетях критикуют власти Мурманской области за то, что те активно привлекают в регион туристов, но не позаботились о транспортной инфраструктуре.