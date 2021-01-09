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10:04, 09 января 2021

Социальная сеть «Твиттер» навсегда заблокировала личную страницу президента Дональда Трампа

В корпорации объявили, что глава государства нарушил правила пользования.

В социальной сети объявили, что после анализа последних двух публикаций в учетной записи под названием @realDonaldTrump пришли к выводу, что некоторые социальные группы могут воспринять их как призыв к насильственным действиям. Администрация «Твиттера» расценила это как нарушение политики компании, в связи с чем решила в очередной раз заблокировать страницу американского президента.
В первой из публикаций, о которых идёт речь, глава Белого дома написал, что представляет интересы 75-ти миллионов американских патриотов и к ним нельзя относиться неуважительно. А во второй — что он не собирается лично присутствовать на церемонии инаугурации избранного президента Джо Байдена.

«Твиттер» заблокировал Трампа навсегда, поскольку речь идёт уже о повторном нарушении правил социальной сети. Ранее на этой неделе ему запретили там писать после акции «Марш за спасение Америки», после которой сторонники президента взяли штурмом здание парламента, в результате чего погибли четыре человека.

Ранее глава Белого дома пытался обойти запрет администрации социальной сети, публикуя твиты на официальной странице президента США и в учётной записи «Команда Трампа». Это не сработало, поскольку «Твиттер» стал удалять эти сообщения.

Также, страницы и сообщества американского президента стали удалять и другие социальные сети. Среди них, например, были Facebook, Reddit и Twitch.



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