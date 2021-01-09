Пожар в индийской больнице привел к гибели не менее 10 младенцев

Трагедия произошла в штате Махараштра в центре страны. Как передает местный телеканал NDTV, огонь вспыхнул в отделении по уходу за младенцами. Семерых малышей удалось спасти, но среди них есть пострадавшие. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в электросети. Власти Индии выразили соболезнования.