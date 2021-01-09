В Норильске завершаются поисковые работы на месте схода лавины

Удар стихии пришелся по местной турбазе. Погибли, по последним данным, три человека, в том числе один ребенок. Сотрудники МЧС работали в сложных условиях, подчеркнул глава краевого управления ведомства Игорь Лисин. Несмотря на сложность работ, добавил Лисин, одного человека удалось найти живым.

Следствие тем временем переквалифицировали уголовное дело о гибели людей из-за схода лавины на более тяжкую статью. Теперь расследование ведется по факту оказания услуг, которые не соответствовали требованиям безопасности и привели к гибели людей.