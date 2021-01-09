Огромные очереди образовались накануне на входе и внутри аэропорта Сочи

Очевидцы рассказывают, что многие пассажиры не надели маски и не соблюдают социальную дистанцию. В эти дни курорт покидают туристы, которые приезжали на новогодние каникулы. Вечером в пятницу, по словам некоторых пассажиров, большое количество вылетов задерживались на период от одного до нескольких часов. Похожая ситуация наблюдалась в аэропорту Мурманска. К стойкам регистрации на вылет, как писали очевидцы в социальных сетях, также растянулись длинные очереди. Многие россияне, пока из-за коронавируса закрыт въезд в европейские страны, прилетали отдохнуть на местных горнолыжных курортах.