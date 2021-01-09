Северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал США главным врагом КНДР

По его словам, политика Вашингтона по отношению к Пхеньяну останется неизменной вне зависимости от того, кто возглавляет американскую администрацию. Улучшить отношения здесь можно только при условии, что США откажутся от своих «враждебных намерений», подчеркнул руководитель Северной Кореи. Он выступил за то, чтобы КНДР и дальше развивала свой ядерный арсенал, но заверил, что республика применит такое оружие только в том случае, если на нее нападут первыми, передает государственное Центральное телеграфное агентство Кореи.