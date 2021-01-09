Спикер нижней палаты Конгресса, демократ Нэнси Пелоси поручила готовиться к импичменту Трампа

Спикер нижней палаты Конгресса, демократ Нэнси Пелоси поручила готовиться к импичменту действующего президента Дональда Трампа. Соответствующее указание она дала комитету по регламенту, передает агентство Reuters. Группа законодателей от демократической партии намерена в понедельник вынести на рассмотрение нижней палаты статьи для импичмента. Как передает телеканал NBC, нынешнего хозяина Белого дома хотят обвинить в «подстрекательстве к мятежу». Это связано с действиями сторонников Трампа, которые в минувшую среду ворвались в здание Капитолия. В результате погибли 5 человек. Срок полномочий Трампа истекает 20 января.