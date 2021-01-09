Сервис Twitter окончательно заблокировал учетную запись Дональда Трампа

Также блокировке подвергся предвыборный штаб действующего президента США. Администрация интернет-ресурса считает, что публикации политика могут спровоцировать новое насилие. В ответ Трамп сказал, что случившееся не заставит его замолчать. В публикации на официальной странице президента США в Twitter он не исключил, что собирается использовать другие социальные сети. Эту запись администрация ресурса уже удалила.
2021-01-09T09:33:20+03:00
2021-01-09T09:46:59+03:00
https://echo.msk.ru/news/2771054-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3378744.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:33, 09 января 2021
Загрузка комментариев...