Сервис Twitter окончательно заблокировал учетную запись Дональда Трампа

Также блокировке подвергся предвыборный штаб действующего президента США. Администрация интернет-ресурса считает, что публикации политика могут спровоцировать новое насилие. В ответ Трамп сказал, что случившееся не заставит его замолчать. В публикации на официальной странице президента США в Twitter он не исключил, что собирается использовать другие социальные сети. Эту запись администрация ресурса уже удалила.