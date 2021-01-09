Спасатели завершили поисковые работы на месте схода лавины в Норильске, говорят в региональном управлении МЧС. По последним данным, погибли три человека, в том числе один ребенок. Несколько человек доставлены в больницу. Снежная лавина сошла на горнолыжный комплекс накануне вечером. Засыпало несколько гостевых домов. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

