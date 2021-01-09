Спасатели завершили поисковые работы на месте схода лавины в Норильске, говорят в региональном управлении МЧС. По последним данным, погибли три человека, в том числе один ребенок. Несколько человек доставлены в больницу. Снежная лавина сошла на горнолыжный комплекс накануне вечером. Засыпало несколько гостевых домов. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.
Спасатели завершили поисковые работы на месте схода лавины в Норильске
Спасатели завершили поисковые работы на месте схода лавины в Норильске, говорят в региональном управлении МЧС. По последним данным, погибли три человека, в том числе один ребенок. Несколько человек доставлены в больницу. Снежная лавина сошла на горнолыжный комплекс накануне вечером. Засыпало несколько гостевых домов. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.