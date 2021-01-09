Крупный астероид, как ожидается, пролетит сегодня вблизи планеты Земля

Речь идет о небесном теле, диаметр которого, по разным оценкам, составляет от 300 до почти 700 метров. Это сравнимо с высотой Останкинской башни. Астероид входит в список крупнейших из тех, что пролетят мимо Земли в течение года. При этом минимальное расстояние между ними составит около 5,5 млн км – оно считается безопасным. В то же время двигаться астероид будет со скоростью свыше 54 тысяч км в час. Это в десятки раз быстрее скорости звука.

В предыдущий раз приближение астероидов к Земле фиксировали в конце декабря прошлого года. Тогда мимо планеты пролетели сразу несколько небесных тел, самое крупное из которых, по оценкам, было диаметром до 210 метров.

В ноябре прошлого года астероид диаметром до 11 метров пролетел над Тихим океаном на высоте менее 400 км – это рекорд за всю историю наблюдений. При этом обнаружить его смогли только через 15 часов после сближения небесного тела с Землей.