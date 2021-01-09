Число жертв лавины в Норильске увеличилось до трех

Спасатели обнаружили под снегом тело мужчины, сообщили в пресс-службе главного следственного управления СКР по Красноярскому краю. Ранее сообщалось о найденной погибшей женщине и полуторогодовалом ребенке. 14-летний подросток госпитализирован в тяжелом состоянии. Предположительно, это члены одной семьи, сообщила представитель СК Ольга Шаманская.

Минувшим вечером лавина накрыла домики на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в пригороде Норильска, где находились люди. Состояние пострадавшего подростка стабильно тяжелое, сообщили в краевом Минздраве. Он в реанимации. Врачи делают все возможное. Речи о транспортировке его в Красноярск пока нет. Главная проблема сейчас — это сильное обморожение", — сказал собеседник Интерфакса.

