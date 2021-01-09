Администрация «Твиттера» намерена пресекать все попытки Трампа обойти блокировку своей страницы в социальной сети

Администрация «Твиттера» намерена пресекать все попытки действующего президента США Дональда Трампа обойти блокировку своей страницы в социальной сети. Это противоречит ее правилам, сообщили представители компании телеканалу Си-эн-эн. В соцсети подтвердили, что «уже приняли меры» в отношении официального аккаунта главы государства, в котором тот попытался разместить ряд сообщений. Они были сразу же удалены. При этом, в «Твиттере» отметили, что у них нет намерений «приостанавливать на постоянной основе» действие официальных аккаунтов, например Белого дома или президента США. Вместо этого будут «ограничивать их использование».
2021-01-09T08:34:57+03:00
2021-01-09T08:34:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:34, 09 января 2021
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